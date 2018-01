Tenista Serena Williams desiste do Aberto da Austrália

Sete vezes campeã em Melbourne, Serena Williams anunciou oficialmente durante a madrugada desta sexta-feira (5) que não defenderá o título do Aberto da Austrália neste ano.



Em comunicado divulgado no site do evento, a tenista americana disse que não está com a preparação adequada para a disputa de um Grand Slam e que nunca entra em quadra apenas para competir.

"Meu treinador e equipe sempre diziam 'só vá para torneios quando você está preparada para ir até o final'. Eu posso competir - mas eu não quero apenas competir, quero fazer muito melhor do que isso e, assim, vou precisar de um pouco mais de tempo. Com isso dito, e apesar de estar desapontada, decidi não competir no Aberto da Austrália neste ano", justificou.

Serena voltou às quadras na última semana para um torneio de exibição em Abu Dhabi e acabou derrotada pela letã Jelena Ostapenko. Ela não entrava em quadra desde a final do Aberto da Austrália de 2017, quando derrotou a irmã Venus Williams.

Desde então, a americana se afastou do tênis para cuidar da gestação de sua primeira filha Alexis Olympia, que nasceu em 1º de setembro.

"Depois de competir em Abu Dhabi, percebi que, embora eu esteja perto, não estou onde eu pessoalmente queria estar", disse.

"A memória do (Australian) Open do ano passado é uma que eu vou levar comigo, e a Olympia e eu esperamos voltar novamente. Agradeço o apoio e a compreensão de meus fãs e de todos no Aberto da Austrália", completou.

Folhapress