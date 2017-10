Sem torcida no Camp Nou, Barça derrota o Las Palmas com 2 gols de Messi

Sem a presença de torcedores no Camp Nou, o Barcelona derrotou o Las Palmas neste domingo (1º), por 3 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Busquets e Messi, duas vezes, anotaram os gols da vitória do Barça, a sétima em sete jogos na competição.

O dia foi tenso na Catalunha por causa do referendo sobre a sua independência. Segundo autoridades locais, foram registrados mais de 300 feridos em embates com a polícia, que chegou a usar balas de borracha contra alguns manifestantes.

Lionel Messi marcou dois dos três gols da partida (Foto: Divulgação / FC Barcelona)

Preocupado, o Barcelona pediu o adiamento do jogo, o que foi recusado pela LFP (Liga de Futebol Profissional da Espanha). Desse modo, a diretoria do clube decidiu entrar em campo com os portões fechados. Segundo o jornal "Marca", alguns jogadores, como o zagueiro Piqué, eram contra a realização da partida. A maioria, porém, se mostrou a favor.

Com a vitória deste domingo, o Barcelona chega a 21 pontos, cinco a mais em relação ao segundo colocado, o Sevilla, e dez a mais que o Real Madrid, que ainda joga neste domingo. Já o Las Palmas é o 17º colocado, com apenas seis pontos.

O Barcelona entrou em campo com uma camisa com as cores da bandeira da Catalunha (amarela e listras em vermelho). Porém, jogou a partida com a sua camisa tradicional (azul e grená). O Las Palmas, por sua vez, bordou em sua camisa, logo abaixo da marca do fornecedor de materiais esportivos, uma bandeira da Espanha ao lado da data deste domingo.

Partida

O Barcelona não fez um bom primeiro tempo. Errou passes e ofereceu pouco perigo ao gol do goleiro Chichizola. O Las Palmas, então, aproveitou um Barça um tanto quanto desanimado e teve uma grande chance para abrir o placar aos 43 minutos, quando Calleri (ex-São Paulo) aproveitou um cruzamento e emendou de primeira para acertar a trave do goleiro Ter Stegen.

No intervalo da partida, o técnico Ernesto Valverde fez duas alterações: sacou Vidal e Paulinho e colocou Iniesta e Rakitic. Logo aos três minutos do segundo tempo, o Barcelona finalmente conseguiu abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Busquets se adiantou à saída precipitada de Chichizola e cabeceou para as redes.

Depois de fazer o primeiro gol, a porteira se abriu e Messi não perdoou. Ele aumentou a vantagem aos 25 minutos, quando recebeu um passe e deixou Chichizola no chão para empurrar a bola para as redes. Aos 31 minutos, o argentino recebeu assistência de Suárez e chutou na saída do goleiro para marcar o terceiro gol do duelo.

