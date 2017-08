Sem proposta na mesa, Nenê terá reunião decisiva com Milton nesta quarta

Depois de um encontro com a diretoria e com o presidente Eurico Miranda na segunda-feira, Nenê tem nesta quarta-feira uma reunião com o técnico Milton Mendes que decidirá seu futuro no Vasco. Desta conversa sairá a decisão de reintegração ou não do meia - o que não significa que ele já seria escalado contra o Palmeiras, no domingo, caso convença o treinador de que está comprometido com o clube.

No treino da tarde desta terça, Nenê ainda não estará presente. Ele não entra em campo desde o empate em 0 a 0 com o Santos, no Engenhão, pela 14ª rodada. Naquela partida, o meia balançou a cabeça deixando claro que havia ficado insatisfeito ao ser substituído, o que já foi uma atitude mal vista internamente. Antes o jogo contra o São Paulo, Nenê, com a alegação de que tinha uma proposta e estava negociando sua saída, pediu para rescindir seu contrato. A oferta esperada, no entanto, nunca chegou na mesa do presidente Eurico Miranda, e o jogador desde então segue fora da equipe.



Nenê Vasco (Foto: Paulo Fernandes / Vasco)



Vendo a que a proposta não chegaria e disposta a encerrar a questão, a diretoria cruz-maltina avisou a Nenê que facilitaria sua saída, inclusive com o pagamento de uma parte do salário, que gira em torno de R$ 350 mil. Mesmo neste cenário novo não chegou ao clube uma oferta. O contrato do meia vai até dezembro de 2019, e uma rescisão unilateral seria muito cara.

A relação de Nenê com a diretoria e comissão técnica foi se deteriorando desde o início deste ano. Antes de se reapresentar na pré-temporada, ele afirmou em entrevista que via com bons olhos uma ida para algum clube de São Paulo, com a justificativa de que ficaria mais perto da família. A ideia não foi para frente. Depois, houve ao menos mais uma vez que o meia externou o desejo de se transferir.

Durante o período em que o time ficou treinando em Pinheiral entre os jogos contra o Atlético-PR e Cruzeiro, Nenê permaneceu no Rio e fez atividades à parte. De uma delas ele publicou um vídeo em sua rede social. Internamente a interpretação foi de que o veterano "jogou para galera". Apesar de tantos atritos, tudo pode acontecer após a reunião desta quarta com Milton: um retorno ou então mais um empurrão para o fim da passagem de Nenê pelo Vasco.



