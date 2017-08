Sem pressa para renovar com Lucas Lima, Modesto descarta Fenerbahce

A novela entre Santos e Lucas Lima ainda não está próxima de um fim. Nas últimas semanas, o Fenerbahce apareceu como um interessado e chegou até a sinalizar com uma proposta ainda nesta janela de transferências. Porém, segundo o presidente Modesto Roma Júnior, o camisa 10 permanecerá pelo menos até o final do ano, quando acaba seu contrato.

Segundo os dirigentes, uma negociação neste momento não valeria a pena, já que o Peixe tem apenas 10% do jogador. Na visão dos santistas, é melhor segurar Lucas Lima até dezembro para que o meia conduza o time até um título nesta temporada.



Lucas Lima já pode assinar um pré-contrato com qualquer time (Foto: Ivan Storti/Santos FC)



Porém, quando o assunto é renovação de contrato, Modesto Roma prefere manter a cautela. O Santos já apresentou uma proposta ao camisa 10, porém, ele ainda não deu uma resposta oficial.

“Conversei com o empresário do Lucas Lima. Vai acontecer naturalmente. A pressa e a ansiedade estão do lado daí (jornalistas), não do lado de cá. Para nós está tudo indo”, explicou o mandatário nesta sexta-feira.

A proposta do Alvinegro Praiano é para o meia permanecer na Vila Belmiro até o fim de 2020, recebendo R$ 41 milhões entre salários e luvas. A demora dele tem deixado a cúpula do Peixe pessimista. Internamente, alguns dirigentes já tratam a saída do camisa 10 como certa.

Atualmente, os direitos do camisa 10 são divididos em três partes: 80% pertencem ao Doyen Sports, 10% à Khoddor Soccer e 10% ao Santos.

Gazeta Esportiva