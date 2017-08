Sem perder há nove jogos, Santos fica perto de superar marca de 2015

Mesmo estando no Santos há menos de dois meses, Levir Culpi mudou completamente o estilo de jogo da equipe. Antes jogando sempre com a posse de bola de Dorival Júnior, o Peixe passou a ser mais 'aguerrido' e ainda apostar nos contra-ataques. As alterações estão dando certo e o novo comandante está muito próximo de bater uma marca de seu antecessor.



Isso porque a equipe comandada por Levir está há nove jogos sem ser derrotada na temporada. Em 2015, Dorival Júnior alcançou a marca de 12 partidas sem perder. Porém, apesar da arrancada, o Santos acabou ficando com o vice da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano apenas na sétima colocação.



O último revés do Peixe nesta temporada foi para o Flamengo, no dia 28 de junho, no Rio de Janeiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Curiosamente, o Rubro-Negro é o mesmo adversário que o alvinegro terá pela frente nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela 18ª rodada do Brasileirão.

"É uma marca importante, ficamos felizes. São nove jogos de invencibilidade e vamos procurar manter. Isso nos mantêm na briga pelas primeiras colocações. (Contra o Fla) Será mais um jogo difícil e temos que enfrentar de maneira natural. É um jogo muito importante, contra um candidato ao título, que está brigando conosco na ponta da tabela. Será bem difícil, mas vamos nos preparar bem", explicou o volante Alison.

Terra