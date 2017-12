Sem apoio, GHC desiste de participar da Liga Nacional

O fim de temporada será frustrante para o handebol adulto do estado. Sem apoio, os atletas do GHC/ Caic não irão participar da fase final da Liga Nacional de Handebol, que acontece entre os dias 2 e 5 de dezembro, em São Paulo. O apoio da equipe foi cortado às vésperas da disputa.

“Eu realmente estou muito triste. Na verdade, arrasado por essa decisão, mas infelizmente não há muito que fazer. A prefeitura de Codó era nossa maior patrocinadora e eles optaram por cortar o valor. A Confederação custeia o mínimo das viagens, o grosso quem paga são os clubes e infelizmente não teremos condições de participar”, lamentou Giuliano Ramos.

De acordo com o treinador Giuliano Ramos, a sensação é de frustração. Para 2018, será analisada uma forma melhor e menos arriscada de colocar a equipe na competição adulta, que tem custos bem mais altos em comparação com as outras. Este ano, o GHC passou por uma serie de etapas até se sagrar campeão do zonal Nordeste e poder ser o represen tante da região na reta final da competição. Desde quando a competição mudou de formado, em 2016, o time piauiense sempre é o vencedor do zonal Nordeste.

“Quem acompanhou sabe o quanto foi complicado superar todas essas equipes do Nordeste para garantir a vaga, mas ano que vem só iremos competir se tivermos reais condições de custear o time até o final das disputas. Parar o trabalho dessa forma, é complicado”, ressaltou Giuliano Ramos.

A Liga Nacional de handebol é uma das principais competições adultas da modalidade no país. A última fase reúne grandes forças nacionais como Taubaté (SP), São Caetano (SP), Maringá (PR) e Pinheiros (SP), clubes que alimentam a Seleção Brasileira.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia