Seleção Brasileira sobe no ranking da Fiba após vitórias

A Seleção Brasileira ganhou uma posição no ranking da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol). Na última segunda-feira, a Federação atualizou a tabela de classificação, e o Brasil apareceu no nono lugar, tendo ultrapassado a Austrália, e se mantendo no Top 10.

A atualização da Fiba acontece após a Seleção Brasileira disputar duas partidas nas Eliminatórias para o Mundial de 2019, na China, e vencer os dois duelos, contra Chile e Venezuela.



Varejão (esq) retornou à Seleção Brasileira (Foto: Marcos Tristão/CBB)



A participação do Brasil nas Eliminatórias marcou a estreia do técnico croata Aleksandar Petrovic, e a volta de nomes como Anderson Varejão, que segue sem clube. O treinador também busca realizar uma renovação no elenco nacional.

O basquete masculino busca se reerguer após problemas administrativos, além de resultados negativos e eliminações em competições, como nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando caiu ainda na fase de grupos.

O “Dream Team” dos Estados Unidos da América permanece na liderança do ranking mundial, com 836.2 pontos, seguido por Espanha, com 693.8, e Sérvia, que soma 642.1. A melhor seleção da América do Sul é a Argentina, que aparece na sexta colocação, apesar de ter perdido o quinto lugar para a Lituânia.

