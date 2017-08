Segunda edição do Desafio do Peixe de Ciclismo acontece hoje

Acontece hoje (23) a 2ª edição do Desafio do Peixe, em Esperantina, prova de mountain bike maratona, que promete movimentar bastante a modalidade no estado esse fim de semana. A prova que acontece em meio ao festival cultural que é tradição na cidade pretende agregar ainda mais ao Festival. A competição vale pontos no ranking da federação estadual e vai distribuir uma premiação de R$ 5 mil reais entre os campeões.

Segundo o presidente da Federação de Ciclismo, George Rodrigues, as características são de uma prova sem relevos, apesar de longa. Um dos pontos altos, além da passagem pela região de Esperantina, será de trechos com passagem pela famosa e bela Cachoeira do Urubu e também pelas ruas dentro da cidade de Batalha, onde a prova será encerrada, com 70 km.



As características são de uma prova sem relevos (Foto: Márcia Cristina/Aldeia)



A maioria dos atletas irão usar a prova como um treinamento de luxo, já que a 7ª etapa do Campeonato Piauiense de MTB acontece no dia 6de agosto, que é o MR Peças. Além disso, outros atletas vão participar do Norte-Nordeste da modalidade nos próximos dias. “É uma prova incrível e que nos dá excelentes vistas, além de servir como treinamento de luxo para as próximas competições que temos no calendário”, disse a atleta Cris da categoria elite.

A largada será às 8 horas do dia 23 de julho, e o tempo máximo de prova serão de cinco horas para as categorias com o percurso completo (Elite masculino e feminino, Máster A e B e Veterano). Para as categorias com percurso reduzido, com 40 km, serão três horas de prova (Master feminino, Júnior e Juvenil masculino e Turismo). O Congresso técnico acontece nesse sábado (22), a partir das 19h, no Hotel Bela Vista, em Esperantina.