Se trocar Barcelona pelo PSG, Neymar será jogador mais bem pago do planeta

A imprensa francesa coloca o craque Neymar, do Barcelona, com um pé e meio no PSG, neste sábado. O “Le Parisien” afirma que o brasileiro já deu o “sim” para o clube francês, enquanto o “L’Équipe” diz que Ney nunca esteve tão perto de um acordo.

Caso realmente troque o clube espanhol pelo francês, Neymar passará a ser, de longe, o jogador mais bem pago do planeta. Diz o “L’Équipe” que ele receberá por ano a bagatela de 30 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), livre de impostos, superando desta forma Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Lionel Messi, do Barça. O português e o argentino recebem cerca de R$ 77 milhões por ano cada.

Por Neymar, o PSG precisará pagar 222 milhões de euros (cerca de R$ 808 milhões). É este o valor da multa rescisória. Enquanto o acordo final não sai, Ney treina com o Barça na pré-temporada e, neste sábado, participará do amistoso contra o Juventus, nos Estados Unidos. É esperar para ver os próximos capítulos desta novela.

Extra