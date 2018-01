Saudosista, Anderson Silva avisa que

Suspenso desde novembro de 2017 por ter sido pego em um exame antidoping, o lutador brasileiro Anderson Silva postou neste domingo um texto em seu Instagram em tom saudosista no qual indicou que a possibilidade de aposentadoria nem passa por sua cabeça. Ao postar uma foto com o cinturão do UFC e com a camisa do Corinthians, clube que representou durante o período de campeão, Anderson disse que é grato por todas as conquistas de sua vida e não esquece quem sempre esteve ao seu lado.

"Quando olho esta foto, percebo o quanto Deus me fortalece sempre me dando luz na minha caminhada. Em uma longa viagem, lembranças fantásticas do tempo em que brincava nas ruas do bairro onde cresci em Curitiba. Tudo que passei, tudo que consegui construir com força de vontade, com determinação e muita honra", disse.

"Tive o privilégio de colocar o brasão do meu time do coração, de uma certa forma, dar um título mundial pra ele e principalmente, pro meu povo. Só tenho a agradecer a todos vocês por tudo, digo de coração, amo vocês todos que sempre estão me dando forças. Beijo! Amo vocês de verdade, força e honra a todos, independente de time, cor, raça, religião e opção sexual, somos todos irmãos", completou.

Apesar do tom saudosista, Anderson Silva tranquilizou seus fãs nos parágrafos seguintes, deixando claro que pretende retomar a carreira quando a sua suspensão estiver encerrada.

"Obrigado meu povo! Podem ter certeza que ainda não acabou. Meu amor e minha paixão pela luta estão aqui, firmes e fortes. A luta continua, vou parar quando DEUS achar que não dá mais. Então quem é meu fã, pode ter certeza, que logo estou de volta, pra alegria dos que torcem por mim e pra tristeza dos que não kkkkkk", avisou.

Anderson Silva foi suspenso provisoriamente após ser flagrado no exame antidoping antes do UFC Xangai, onde faria a luta principal contra Kelvin Gastelum, no dia 25 de novembro. O brasileiro ainda aguarda julgamento para saber quanto tempo ficará afastado.

Folhapress