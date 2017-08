Sarah Menezes (até 52kg) vai disputar o Mundial de Judô, o primeiro na categoria meio-leve. A judoca piauiense herdou a vaga de Mariana Silva (até 63kg) na Seleção JUDÔ Sarah Menezes é convocada para Mundial na Hungria Judoca piauiense vai disputar o seu sétimo Mundial, o primeiro na nova categoria. Sarah foi convocada depois da saída de Mariana Silva Brasileira que busca medalha no torneio que acontece entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro em Budapeste, na Hungria.

"Agora é manter o ritmo e chegar na competição dando o meu melhor”, disse Sarah após convocação (Foto: O Dia)

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) optou por escolher a campeã olímpica 2012 e atual segunda melhor atleta do país na categoria meio-leve, ocupando a 19º posição no ranking internacional. Além de Sarah, Erika Miranda também briga por medalha na categoria até 52 kg no Mundial de Budapeste.

Sarah Menezes conta que não esperava ser convocada para o Mundial. Faltando menos de dois meses para o torneio, a piauiense terá que fazer algumas alterações nos treinos. “Eu não estava parada e vou continuar treinando normalmente, mas agora é focar mais, diminuir um pouco o trabalho de força que estava fazendo e pôr explosão com velocidade. Agora é manter o ritmo e chegar na competição dando o meu melhor”, declarou a judoca, que vai disputar o seu sétimo mundial na carreira. A atleta tem ao todo três medalhas de bronze em Campeonatos Mundiais (2010, 2011 e 2013), todas no peso ligeiro (até 48kg).

A judoca está no Rio de Janeiro participando de gravações de um programa de TV e aproveitando para treinar no instituto Reação. Sarah retorna ao Piauí na sexta-feira (21). A Seleção Brasileira disputa o Mundial de Judô entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro. Antes disso, no dia 6 de agosto, os atletas já se concentram em Pindamonhangaba, em São Paulo

Aline RodriguesPâmella Maranhão