São Paulo vê Jucilei “caro” para manter e tenta renovar com Gilberto

A prioridade do São Paulo não é apenas reforçar o time de 2017. Pensando a médio e longo prazo, a diretoria começa a planejar a equipe para os anos seguintes. E, nesse cenário, a permanência de Jucilei no Morumbi é um dos objetivos.

Emprestado pelo Shandong Luneng-CHN só até o final do ano, o volante tem contrato com os chineses até junho de 2019. O clube asiático não tem pressa, nem interesse, em vendê-lo no momento, o que dificulta a negociação. Para piorar, os custos para manter o camisa 25 no elenco são elevados considerando a atual situação financeira do Tricolor.

“O Jucilei é um jogador caro. É difícil negociar com quem não precisa vencer. É complexo, mas está no radar, queremos. Já falamos com o empresário, mas é uma situação bem complexa”, avaliou Vinicius Pinotti, diretor-executivo de futebol do São Paulo, em entrevista coletiva, na última quarta-feira.



Jucilei está emprestado ao São Paulo só até o fim do ano (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)



No entanto, pesa a favor do São Paulo o sonho de Jucilei em disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela Seleção Brasileira. O atleta tem feito boas atuações regularmente na equipe, pela qual já atuou em 30 jogos, e tem o nome frequentemente gritado pela torcida nos jogos no Morumbi.

Outro alvo do São Paulo é Gilberto, com quem tem vínculo até dezembro. A situação do centroavante, contudo, é mais simples. Empatado com Lucas Pratto, o camisa 17 é o artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols, e é visto como um jogador bom de grupo, além de ser querido pela torcida. Pinotti informou que as conversas pela renovação de contrato já foram iniciadas.

Já em relação a Denis, as expectativas não são otimistas para o goleiro, que também terá o vínculo encerrado ao final do ano. Nesta temporada, o camisa 1 recebeu algumas chances de Rogério Ceni, mas voltou a ser criticado pela torcida. No momento, ele e Sidão são reservas de Renan Ribeiro, que está próximo de renovar com o Tricolor.

Gazeta Esportiva