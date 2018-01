São Paulo se reapresenta com novas promessas, mas sem Cueva e Gómez

A reapresentação do elenco do São Paulo aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) no CT da Barra Funda. Dois jogadores, no entanto, não estiveram presentes no primeiro dia de atividades do ano. Os meias Christian Cueva e Jonatan Gómez foram liberados para resolver questões particulares. A informação foi publicada no Facebook do São Paulo.

É a segunda temporada consecutiva sem a presença de Cueva na reapresentação, mas com ciência do clube. No ano passado, o meia se juntou ao grupo somente no período de treinos nos Estados Unidos, já que foi diagnosticado com abscesso na amígdala.

Agora, o motivo da ausência ainda não foi revelado, mas novamente o jogador avisou a diretoria previamente, diferentemente do que aconteceu após ajudar o Peru a se classificar para a Copa do Mundo de 2018 em novembro passado.

A falta de Gómez também foi comunicada e tem a ver com questões familiares. O argentino e Cueva são esperados na próxima semana. Por outro lado, o São Paulo contou com a chegada do goleiro Jean e com as voltas dos emprestados Hudson e Reinaldo.

Novidades também entre os garotos. Já estavam definidas as presenças de Lucas Paes, Rony, Caique, Gabriel Sara, Bissoli, Paulo Boia e Marquinhos Cipriano, mas outros dois também serão observados por Dorival Júnior neste começo de ano: os meio-campistas Pedro Augusto, capitão do sub-20 em 2017, e Paulinho.

Folhapress