São Paulo explica desistência de Matheus Jesus, que deve ir para o Santos

O volante Matheus Jesus negociava com o São Paulo e, após uma reviravolta, está com um pé no Santos. O jogador, inclusive, já fez exames médicos no clube da Baixada e pode ser anunciado a qualquer momento.

Questionado sobre o assunto, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Vinícius Pinoitti, explicou as razões que fizeram o Tricolor desistir da negociação. Existia o temor que fosse configurada uma “transferência ponte”, o que não é permitido pela Fifa, já que o jogador foi vendido pela Ponte Preta na semana passada para o Estoril, que o repassaria ao clube do Morumbi por empréstimo.

– Não nos agradou o modelo da negociação. Por que teria que negociar com o Estoril se o atleta estava na Ponte Preta? Não estou dizendo que o Santos fez errado, mas, volto a dizer, era um tipo de negociação que não interessou ao São Paulo – afirmou Vinícius Pinotti, em conversa com a reportagem do GloboEsporte.com após a chegada da delegação tricolor do treinamento realizado no CT da Chapecoense.

Matheus Jesus foi vendido pela Ponte Preta ao Estoril, que deve repassá-lo ao Santos (Foto: Fabio Leoni/ PontePress)

A possibilidade de contratar Matheus Jesus surgiu após a compra de Petros, já que ambos têm o mesmo empresário, Fernando Garcia. Ele ofereceu o jogador, que teve seu nome aprovado pelo São Paulo. Agora, o meio-campista deverá assinar contrato com o Santos, que negociou Thiago Maia com o Lille, mesmo clube que contratou o são-paulino Thiago Mendes.

Pinotti afirmou que a diretoria seguirá analisando o mercado atrás de uma nova oportunidade para contratar outro volante. No Brasil, as opções diminuíram bastante, já que os bons jogadores já disputaram sete partidas. Fora, o clube teria apenas cinco dias para efetuar a contratação, já que a janela de transferências será encerrada no dia 20.

globoesporte.comMarcelo Prado