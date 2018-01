São Paulo empresta Thomaz ao Red Bull Brasil

O São Paulo acertou o empréstimo do meia Thomaz para o Red Bull Brasil até o final do Campeonato Paulista. Aos 31 anos, o jogador chegou ao clube do Morumbi em março do último ano e tem contrato até 2020.

Antes de emprestá-lo ao Red Bull Brasil, o São Paulo chegou a ser sondado pela Universidad de Chile e pelo Unión Española. As conversas, contudo, não evoluíram.

A saída de Thomaz é a oitava por empréstimo feita pelo São Paulo neste início de temporada. Antes dele, o clube do Morumbi já havia emprestado o lateral Matheus Reis ao Moreirense (POR), o zagueiro Kal e o atacante Pedro ao Guarani, o atacante João Paulo ao Criciúma, o lateral Foguete ao Santo André, o zagueiro Hugo Gomes ao Atlético-GO e o zagueiro Iago Maidana ao Atlético-MG.

