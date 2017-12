São Paulo anuncia permanência de Jucilei como 'primeiro reforço' para 2018

O São Paulo anunciou, em vídeo do canal do clube no YouTube, a permanência do volante Jucilei até 2021. O negócio havia sido fechado na sexta-feira passada, mas ainda restavam burocracias que impediam a divulgação do acordo. O meio-campista ficará no Morumbi por mais quatro temporadas, depois de ser comprado do Shandong Luneng, da China por 1,4 milhão de dólares. Ficou definido ainda que o jogador será o novo camisa 8 do time -número que estava vazio desde a saída de Cícero para o Grêmio.



Foto: Reprodução/Instagram

Depois de um ano de incertezas sobre a continuidade de Jucilei no clube, o São Paulo conseguiu resolver o caso em duas semanas de negociações. Primeiro, ainda com Vinicius Pinotti como diretor-executivo, foi feito o acordo de compra com os chineses. Depois, já com Raí no cargo, entraram as tratativas com o estafe do jogador, representado por Nick Arcuri.

O empresário chegou ao Brasil na terça-feira da semana passada, teve ao menos dois encontros com a diretoria são-paulina e sempre mostrou otimismo em fechar a permanência do cliente no Morumbi. Jucilei, que dedicou a maior parte da carreira à busca de uma estabilidade financeira para cuidar dos familiares no Rio de Janeiro, agora queria fixar residência no Brasil para ficar perto dos filhos. O carinho da torcida do São Paulo com o volante pesou na escolha também.

O anúncio oficial da compra foi feito em curto vídeo na SPFCtv, relembrando entrevista para o canal em que Jucilei finge estar tocando o hino do clube com um saxofone -apesar da brincadeira, o jogador, de fato, gosta do instrumento e tenta aprender a tocá-lo. A permanência é tratada como "primeiro reforço para 2018" e "agora é para valer".

Folhapress