São Paulo analisa renovação de contrato de Sidão por mais dois anos

Logo quando assumiu a direção executiva de futebol do São Paulo, Raí deixou clara a sua intenção de manter a base do time para 2018. Por isso, os contratos de alguns jogadores precisam ser renovados. Entre os assuntos que serão abordados nos próximos dias é a ampliação do vínculo do goleiro Sidão, que tem acordo com o clube até o fim de 2018.



Sidão chegou ao São Paulo indicado por Rogério Ceni. Foto: Reprodução/ saopaulofc.net



A reportagem apurou que a intenção é assinar com o arqueiro por mais duas temporadas. Uma reunião entre integrantes do departamento de futebol tricolor com o empresário do atleta, Fábio Mello, deve ser agendada. Sidão foi considerado um dos líderes do time em 2017 e ganhou a confiança da comissão técnica.

Experiente, o goleiro, de 34 anos, chegou ao clube neste ano indicado por Rogério Ceni. Depois de se destacar na Florida Cup, ele conquistou a vaga de titular no Campeonato Paulista. Porém, por conta de lombalgia, ficou longe dos gramados durante boa parte da temporada e só voltou ao time depois de cinco meses, já no Brasileiro.

Por outro lado, o São Paulo deve fechar a contratação do também goleiro Jean, que defendeu o Bahia neste Nacional. As conversas com o tricolor baiano estão avançadas e a transação pode ser oficializada nos próximos dias.

A tendência é de o técnico Dorival Júnior contar com Sidão, Jean e Lucas Perri no início da próxima temporada. Denis, que tinha contrato até o fim deste ano, já busca uma outra equipe para defender. Já Renan Ribeiro, que tem acordo com o clube até 28 de maio de 2018, aguarda propostas para ser negociado. Caso ele não acerte com outro time, vai se apresentar junto aos demais atletas no dia 3 de janeiro.

Folhapress