Santos quer jogador experiente para colocar elenco jovem 'na linha'

A diretoria do Santos busca um jogador experiente no mercado do futebol para suprir a ausência de Ricardo Oliveira, que exercia a função de líder dentro de campo antes de se transferir para o Atlético-MG. O clube paulista negocia com centroavantes e meias. Um deles, pelo menos, chegará com o perfil de novo capitão da equipe santista.

Diretoria e comissão técnica, novos nas respectivas funções, já obtiveram informações que Ricardo Oliveira exercia muito bem esse papel nos bastidores do clube. O atacante de 37 anos, por exemplo, foi o responsável por manter Gabigol "na linha" quando atuaram juntos entre 2015 e 2016.

Por conta disso, a cúpula alvinegra procura um jogador "cascudo" para manter Gabigol, possível reforço santista, e a nova safra de "meninos da Vila", com comportamento considerado "adequado". Os profissionais do clube sabem que o atacante da Inter de Milão precisa ser cobrado dentro de campo, principalmente quando o assunto é ajudar na marcação, para atuar em alto nível.

Os técnicos Oswaldo de Oliveira e Marcelo Fernandes, por exemplo, tiveram problemas com o jogador neste quesito. Somente Dorival Júnior conseguiu resolver a questão e colocá-lo como titular absoluto do time.

Comissão técnica e diretoria também sabem que, apesar da experiência, o volante Renato não tem esse perfil de líder dentro de campo. Por isso, a procura por um jogador com essas recomendações continua sem cessar na Vila Belmiro.

Além de Gabriel, que aguarda acerto entre Santos e Inter de Milão para retornar ao clube, o elenco santista conta com diversos novos jogadores. Na visão da diretoria, todos precisam de um líder com o perfil de Ricardo Oliveira em campo.

A nova safra de "meninos da Vila" conta com Rodrygo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço, Vitor Yan, Emerson, Matheus Guedes e Robson Bambu, todos que já trabalham com o técnico Jair Ventura no elenco principal.

O nome deste jogador experiente é mantido em sigilo, mas o diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, negocia com alguns atletas para a função -um deles atua no exterior e outro no futebol brasileiro.

