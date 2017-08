Santos bate o Bahia no Pacaembu lotado, com três gols de Bruno Henrique

Bruno Henrique não tinha feito um único gol no Campeonato Brasileiro em 15 rodadas. Resolveu tirar o atraso na 16ª, para azar do Bahia. Foram dele os três gols da vitória do Santos por 3 a 0 neste domingo de manhã, no Pacaembu. Sempre bem colocado, aproveitou três sobras para reforçar a posição do time como um dos perseguidores do Corinthians pela taça do Campeonato Brasileiro – são quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. Os baianos, por outro lado, perderam uma invencibilidade que já durava cinco partidas. Com vitória sobre o Bahia, Santos voltou a terceira posição, depois de ter sido ultrapassado pelo Flamengo na noite de sábado (Foto: Reprodução / Premiere)

Com a vitória, o Santos vai a 30 pontos e agora seca Grêmio e Corinthians para diminuir a distância para os dois primeiros. Já o Bahia, com 19, perde o embalo e pode terminar a rodada próximo da zona do rebaixamento.



O jogo foi um sucesso de público: 35.769 pessoas pagaram para assistir à partida. A renda foi de R$ 1.262.430,00.



