Santos aposta em Renato para manter invencibilidade no Pacaembu

Santos e Pacaembu vivem uma história de amor há mais de três anos, afinal, a última derrota do Peixe na ‘segunda casa’ foi em abril de 2014, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Ituano. De lá pra cá, o alvinegro já disputou 22 jogos no estádio, sendo 21 vitórias e apenas um empate.

Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), os santistas colocarão sua invencibilidade no Paca mais uma vez à prova, desta vez contra o Flamengo, pela 18ª rodada do Brasileirão. E para seguir com o bom retrospecto, a equipe comandada por Levir Culpi contará com um reforço de peso.

Após ficar seis partidas sem atuar por conta de um estiramento na coxa direita, o volante Renato está de volta ao time e será titular no embate desta quarta. E o retorno do camisa 8 não poderia ter vindo em melhor momento.

Com a lesão de Emiliano Veccho, que sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e ficará fora por um mês, Levir Culpi apostou na entrada de Alison na vaga do argentino. A escolha, porém, não deu certo. Apesar do empate em 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, o jovem de 24 anos sofreu para marcar o ataque do time gaúcho e foi pouco efetivo no ataque.

Além dele, seu companheiro Yuri, que vem substituindo Thiago Maia, vendido ao Lille, também não foi bem no Sul. Inconsistente, o volante cometeu faltas duras e não auxiliou Lucas Lima na armação de jogadas.

Agora, com o retorno de Renato, o camisa 10 terá um companheiro para dividir a responsabilidade de municiar os atacantes do Peixe. Além disso, o veterano também melhora a qualidade no passe e deixa Yuri com a responsabilidade de ajudar a defesa.



Gazeta Esportiva