Santos anuncia a contratação do técnico Jair Ventura

O Santos anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do técnico Jair Ventura, que treinou o Botafogo nas últimas temporadas. A confirmação veio um dia após a rescisão contratual do treinador com o clube carioca.

Ainda nesta quarta, o clube paulista oficializou as saídas dos auxiliares Elano e Marcelo Fernandes, que serão substituídos por profissionais de confiança de Jair Ventura: o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ednilson Sena.

Mesmo antes de assumir o comando da equipe, Jair já teve seu impacto sentido na promoção dos jovens Lucas Lourenço e Victor Yan das categorias de base. O treinador também opinou na negociação sobre a permanência de Ricardo Oliveira e expressou o desejo em contar com o argentino Hernán Barcos para o ataque.

O centroavante ex-Palmeiras e Grêmio se aproximou do clube paulista, tendo gostado da proposta santista e recebido o apoio da família para o retorno ao Brasil. Barcos já havia sido indicado por Jair Ventura quando este estava no comando do Botafogo.

Folhapress