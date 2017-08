Sampaoli chama seleção argentina para Eliminatórias com Messi e sem Higuaín

Nesta sexta-feira (11), Jorge Sampaoli divulgou a lista de convocados para a seleção argentina para os jogos contra Uruguai e Venezuela, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Depois de conversa do técnico com Lionel Messi na casa do astro do Barcelona, o atacante está entre os chamados pelo treinador.



Foto: Divulgação

Lucas Pratto, que vinha sendo convocado por Edgardo Bauza, segue sem ser chamado por Sampaoli.



A lista da seleção argentina tem como outros destaques Javier Mascherano, do Barcelona, Javier Pastore, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, e Sergio Agüero, colega de Gabriel Jesus no Manchester City.

Folhapress