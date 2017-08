Sampaio Corrêa desiste de participar da Liga Nordeste de Futsal

O Sampaio Correia iria representar o Piauí na Liga Nordeste de Futsal 2017, mas a equipe acabou desistindo de participar da competição. O motivo foi a dificuldade financeira para levar a equipe até a disputa, que segundo o técnico e diretor da equipe André Wallace teria um custo elevado já que o time não tem patrocinadores. Com isso, o JES, que foi o terceiro colocado no Campeonato Metropolitano herdou a vaga.

“A parte financeira acabou sendo o maior entrave para a gente e por conta disso decidimos não participar. Além disso, os atletas precisariam ficar mais de uma semana fora e isso também é complicado porque muitos dos atletas trabalham e não podem se ausentar por tanto tempo. Contratar uma nova equipe pensando na competição era inviável”, afirmou André Wallace.

Equipe tricolor de futsal desistiu de participar da competição (Foto: Divulgação)