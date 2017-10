Rueda não terá Diego, Guerrero e Vinícius Júnior hoje no Fla x Flu

Depois de mais de uma semana sem jogos por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Maracanã. O clássico é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os rivais estão em situações diferentes na tabela de classificação. O Rubro-Negro, em sétimo lugar com 39 pontos, quer se aproximar do G-4 para ir direto à Libertadores sem precisar disputar as primeiras fases da competição continental. O Tricolor está em 16º, com 31 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento - o Sport, 17º, tem 30.

No clássico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, também no Maracanã, Flamengo e Fluminense empataram em 2 a 2.

O Rubro-Negro, depois da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, teve tempo para treinar. O treinador colombiano tentou trabalhar posicionamento defensivo e jogadas ofensivas, já que, até então, não tinha tido um período tão grande livre desde a chegada ao Flamengo. A única dúvida é no ataque: Vizeu ou Paquetá disputam a vaga de Guerrero, que volta da seleção peruana só nesta quinta.

Desfalques: Guerrero e Trauco, que estavam com a seleção peruana, Cuéllar, com a Colômbia, e Diego e Vinicius Junior, lesionados.

Pendurados: Cuéllar, Gabriel, Mancuello, Réver e Rodinei.

Para o Fluminense, a semana foi tumultuada. Com protesto no aeroporto, no retorno de Porto Alegre, onde perdeu para o Grêmio, o Tricolor ainda conviveu com exoneração do então vice de futebol Fernando Veiga, recusa ao cargo de Carlos Alberto Parreira e reunião de jogadores com organizadas no CT. Dentro de campo, Abel tentou achar soluções ao time. Renato Chaves, recuperado de lesão muscular, está à disposição.

Desfalques: Frazan (suspenso), Wellington Silva (dores no púbis), Henrique (estiramento muscular) e Luiz Fernando, Marquinho e Marquinhos Calazans (cirurgia no joelho).

Pendurados: Douglas, Lucas, Marlon, Marlon Freitas, Orejuela, Renato Chaves e Wendel.

