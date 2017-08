Rueda inicia os trabalhos como técnico do Flamengo nesta segunda

Antes mesmo de ser anunciado de forma oficial como o novo treinador do Flamengo, o colombiano Reinaldo Rueda já teve muito trabalho acompanhando o Rubro-Negro. No duelo contra o Galo, o comandante comentou o jogo inteiro com seu auxiliar e fez muitas anotações em seu caderno.



Rueda vem de uma maratona de viagens. Na semana passada estava na Alemanha, recebeu a proposta do Flamengo e voltou para Colombia, chegou ao Rio na manhã do último domingo e logo em seguida foi para Belo Horizonte, ver o jogo entre Flamengo e Atlético-MG.



Reinaldo Rueda ainda não assinou contrato com o Rubro Negro. Foto: Divulgação

Por conta dessa sequência grande de viagens, Reinaldo Rueda ainda não assinou contrato com o Flamengo. O colombiano voltou para o Rio ainda no domingo e assina nesta segunda o vínculo até dezembro do ano que vem. Após isso, clube enfim fará o anúncio oficial.

A apresentação do colombiano deve acontecer nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Rueda começará a dirigir o time, mas antes mesmo de chega ao Brasil ele e o seu auxiliar já estavam estudando algumas informações do Botafogo, adversário da próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Ainda sobre o confronto contra o alvinegro, caso Reinaldo Rueda não possa estar comandando o time na beira do campo, o Flamengo seguirá nas mãos de Jayme de Almeida, que comandou a equipe nos últimos dois jogos, contra Palestino e Atlético-MG.

Terra