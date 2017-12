Rueda deixa Flamengo sem resposta e negocia com a Colômbia

Chile flerta com Reinaldo Rueda, mas o técnico do Flamengo namora com a seleção da Colômbia. De férias em seu país natal, o colombiano já recebeu uma sinalização de que é o favorito para suceder José Pekerman no comando da equipe nacional.

Com acordo válido até dezembro de 2018 com o time rubro-negro, Rueda tem em mãos uma oferta para assumir o time colombiano a partir de janeiro de 2019. Caso sua vida no Flamengo seja mais curta que o previsto, ele poderia iniciar o trabalho tão logo a Copa da Rússia termine, desde que aceite a proposta dos "cafeteros".

O desejo em treinar a seleção de seu país nunca foi um segredo do treinador, que sempre manifestou publicamente este interesse. Mas, no momento, Rueda tem se mantido incomunicável e não tem mantido muito contato com os dirigentes rubro-negros.

Ele também tem uma proposta formal chilena, mas as atividades no Chile já começariam tão logo inicie o ano novo, caso aceite o desafio de dirigir a equipe andina. Apesar do incômodo com a situação, os dirigentes do Flamengo mantêm relativa tranquilidade com a situação e esperam que o trabalho iniciado em 2017 tenha continuidade na próxima temporada.

Reconduzido por Rueda ao posto de titular absoluto da zaga do Flamengo, Juan revelou sua torcida para que haja continuidade: "O trabalho já começou e ele superou a dificuldade da adaptação ao novo país".

O estilo do comandante baseia-se no gosto pelos trabalhos coletivos e na repetição incessante das palavras "intensidade" [quando o time tem a bola] e agressividade [quando não tem].

O trabalho para os ajustes no elenco, no entanto, seguem a todo vapor. O Flamengo mantém conversas para ter o zagueiro Pablo e o lateral-esquerdo Zeca. As saídas de Mancuello, Márcio Araújo, Muralha, Rafael Vaz e Gabriel também estão em pauta.

Folhapress