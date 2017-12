Ronaldo diz que Jesus está pronto para ser o 9 do Brasil na Copa

O ex-jogador Ronaldo considera o atacante Gabriel Jesus, apesar da pouca idade, preparado para vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2018. Ciente da responsabilidade que é exercer tal função, o hoje empresário vê o atleta de 20 anos já adaptado no time comandado por Tite.

Foto: Reprodução/Instagram

"Em nenhum momento houve essa dúvida. Ele assumiu muito bem essa condição, tem jogado muito bem com a Seleção Brasileira, fazendo muitos gols", avaliou Ronaldo, durante evento no campo do Jardim Irene, em São Paulo, neste domingo.

"Ele não sofre nenhum tipo de pressão para fazer o que sabe, uma vez que está fazendo muito sucesso no Manchester (City). Ele é realmente um futuro camisa 9 da Seleção Brasileira por muitos anos", previu.

Artilheiro do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, com sete gols, Gabriel Jesus chegará ao Mundial da Rússia com 21 anos, mesma idade de Ronaldo quando disputou a Copa de 1998, na França, onde marcou quatro gols na campanha do vice-campeonato.

Com a propriedade de quem se destacou jovem com a camisa canarinho, Fenômeno dá conselhos ao ex-palmeirense. "Desejo sorte a ele, porque Copa do Mundo pode mudar a história de um jogador, todos sabem da importância. É contar com uma sabedoria de chegar às vésperas da Copa bem fisicamente e mentalmente para enfrentar esse grande desafio", completou o artilheiro da Copa de 2002, com oito gols.

Cabeça de chave do Grupo E, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante da Suíça em 17 de junho, em Rostov-on-Don. O time pentacampeão mundial, na sequência, tentará garantir a vaga nas oitavas contra Costa Rica e Sérvia, nos dias 22 e 27, respectivamente.

Terra