Ronaldinho revela por que saiu do Barça e diz: 'Não me arrependo'

Aos 37 anos, Ronaldinho Gaúcho comentou sobre a sua saída do Barcelona e acerto com o Milan, que se deu em 2008. Em entrevista à emissora catalã "TV3", o craque desmentiu qualquer tipo de atrito com Pep Guardiola, que, à época, afirmou que o ciclo do brasileiro havia terminado na equipe blaugrana. Ele também explicou o que o motivou a aceitar a proposta do clube italiano.

"Já tinha realizado todos os meus sonhos, necessitava de novos objetivos. A decisão de sair foi apenas minha, disse Ronaldinho, completando: Não me cansei de ganhar, às vezes, necessitamos de algo novo, objetivos novos, quando ficamos parados não evoluímos e não queria sair depois. Não me arrependo de nada que fiz", comentou.

Ronaldinho também se defendeu quanto a críticas sobre um possível desinteresse dentro de campo. O pentacampeão do mundo citou três clube que ele se aventurou no período pós-Barcelona, além de refutar a ideia de arrependimento.

"Não é verdade que perdi a vontade pelo futebol. Depois do Barça, segui ganhando. A Libertadores, com o Atlético-MG, sete meses sem perder com o Flamengo, a primeira final da história do Querétaro... De verdade, não me arrependo de nada", finalizou.





