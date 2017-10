Ronaldinho Gaúcho anuncia projeto em parceria com o craque Falcão

Depois de participar de vários jogos de futsal na Índia, Ronaldinho Gaúcho anunciou uma parceria com o craque Falcão na modalidade. Em seu perfil no Instagram, o meia publicou uma foto ao lado do ídolo do futsal brasileiro e mundial e contou que os dois fecharam “um novo projeto”, sem revelar detalhes dessa parceria. Mas é provável que seja no futsal.

“Nasceu um projeto muito bacana aqui nessa viagem com o meu parceiro Falcão! Aguardem que vem novidade por aí galera!!”, escreveu Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho Gaúcho foi o grande nome da India Premier Futsal, que foi realizada nas últimas semanas na Índia com vários ex-craques do futebol. Falcão foi o vice-presidente do torneio, que teve o português Luis Figo como o mandatário.







Extra