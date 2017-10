Romário se põe à frente de Messi e CR7 e descarta milésimo de dupla

ue Messi e Cristiano Ronaldo são atualmente os melhores jogadores do mundo, quase ninguém duvida. Mas o baixinho Romário, que já pendurou a chuteiras há algum tempo, diz que continua disparado à frente dos dois quando se trata de gols.

- Em gol, com certeza (superaria os dois). Mais que o dobro. E na verdade são jogadores que têm características diferentes do meu jeito de jogar. São hoje os dois melhores do mundo, junto com o Neymar. Vêm conseguindo aí esses títulos, principalmente Messi e Cristiano Ronaldo. Mas assim, deixando a modéstia de lado, eu posso afirmar para vocês que, por mais que eles sejam bons, tenham conseguido muito mais Bolas de Ouro que eu, dentro da área eu ainda sou disparado o melhor - afirmou.



Romário foi recebido com carinho por fãs em Manaus (Foto: Marcos Dantas)



Com o título de melhor jogador da última temporada, Cristiano Ronaldo tem outras três conquistas (2008, 2013 e 2014). Já Messi tem cinco prêmios da Fifa (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015). Para Romário, vencedor do troféu em 1994, dificilmente um dos dois chegará ao milésimo gol, fato histórico que ocorreu com ele há 10 anos - no total, o Baixinho chegou 1.003 na carreira. Até o momento, o português marcou 612 gols, contra 579 do argentino.

- No futebol de hoje é muito difícil (chegar ao milésimo gol). Já passaram, inclusive, dos 30 anos os dois, né? Eu acredito que seja bem difícil - completou.

Romário, que é senador, esteve em Manaus para lançar seu livro "Um olho na bola, outro no cartola - O Crime organizado no futebol brasileiro". Sua publicação é oriunda das investigações da CPI do futebol, da qual ele foi presidente. Centenas de pessoas prestigiaram a noite de autógrafos, aproveitando para conseguir um registro não só no livro, mas também em camisas de clubes pelos quais o craque fez históri

