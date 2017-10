Rodrigo Caio é convocado para a seleção na vaga de Thiago Silva

O zagueiro Rodrigo Caio vai treinar esta tarde no CT do São Paulo, mas com a camisa de treino do Brasil.

O jogador do São Paulo foi chamado nesta sexta-feira (6) para a vaga de Thiago Silva.

O zagueiro do PSG não terá condições de atuar diante do Chile, na terça-feira (10), às 20h30, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.

A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo.

Thiago Silva sofreu uma lesão muscular durante o primeiro tempo do empate da seleção brasileira contra a Bolívia por 0 a 0, na quinta-feira, em La Paz.

Sem Thiago Silva, a zaga da seleção contra o Chile será formada por Marquinhos e Miranda.

Marquinhos, que vinha atuando como titular, ficou no banco contra a Bolívia.





Foto: Divulgação/CBF

Folhapress