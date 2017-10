Rodadas finais definem mais da metade das vagas do Mundial

Se o Brasil, e Neymar, está garantido, o mesmo não se pode falar da Argentina, de Messi, ou de Portugal, e Cristiano Ronaldo. As duas seleções entram em campo pelas eliminatórias para fugir da repescagem. Ao final das rodadas das eliminatórias que começam nesta quinta-feira (5), o Mundial já terá pelo menos 21 classificados definidos. Veja como está a disputa por continentes.

- AMÉRICA DO SUL

O Brasil está garantido na Rússia, enquanto Venezuela e Bolívia não têm mais chances de classificação. A Argentina, que pode ter que jogar a repescagem contra a Nova Zelândia, campeã da Oceania, se ficar na 5ª colocação, tem um confronto direto, e decisivo, contra o Peru. Nesta quinta (5), o Uruguai garante a vaga se vencer na Venezuela.

O QUE VER NA TV, NESTA QUINTA (5)

16h - Bolívia x Brasil

La Paz, SporTV, Globo

17h - Venezuela x Uruguai

San Cristobal, SporTV2

18h30 - Colômbia x Paraguai

Barranquila, SporTV2

20h30 - Argentina x Peru

Buenos Aires, SporTV

20h30 - Chile x Equador

Macul, SporTV3

- AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE

O México entra nas duas últimas rodadas do hexagonal final classificado. Enquanto os Estados Unidos, quarto colocado, têm uma partida vital em Orlando contra o Panamá, que está em terceiro, com um ponto a mais. Quem terminar na quarta colocação jogará a repescagem contra Síria ou Austrália. Costa Rica, se vencer, se classifica

Jogos na TV, na Sexta (6)

22h40 - Costa Rica x Honduras

San Jose, SporTV3 e ESPN

20h25 - Estados Unidos x Panamá

Orlando, ESPN Brasil

- EUROPA

A Bélgica é a única seleção europeia que já conseguiu a vaga dentro de campo. A Rússia também está garantida por ser o país sede. Nestas duas rodadas decisivas vão ser preenchidas nove vagas, dadas aos campeões de cada um dos grupos. Outras quatro vão ser definidas, em novembro, na repescagem (jogos de mata mata entre os oitos melhores segundos de cada grupo). Alemanha, Sérvia e Inglaterra se classificam com uma vitória. Itália, Portugal e Suécia tentam fugir da repescagem. Enquanto a Holanda pode ser a grande eliminada da rodada

Na TV, quinta (5)

12h55 - Armênia x Polônia

Erevan, SporTV2

13h - Azerbaijão x República Tcheca

Baku, SporTV3

15h30 - Inglaterra x Slovênia

Londres, ESPN Brasil e SporTV3

15h40 - Irlanda do Norte x Alemanha

Belfast, SporTV2

Na TV, sexta (6)

15h35 - Turquia x Islândia

Eskisehir, ESPN Brasil

12h50 - Georgia x País de Gales

Tibilisi, ESPN, SporTV2

15h40 - Espanha x Albânia

Alicante, SporTV

15h45 - Croácia x Finlândia

Rijeka, SporTV3

Na TV, sábado (7)

12h50 - Suécia x Luxemburgo

Solna, ESPN Brasil

15h30 - Bulgária x França

Sofia, ESPN Brasil, SporTV2

15h45 - Bielorússia x Holanda

Borisov, SporTV3

- ÁFRICA

Faltam duas rodadas, uma neste fim de semana e outra em novembro, para todos os cinco grupos do continente africano. Apenas os campeões de cada chave conseguem vaga ao Mundial. Não há repescagem. A Nigéria, se vencer seu jogo, garante a classificação. Egito e Tunísia também podem definir sua ida à Rússia agora

Na TV, SEXTA (6)

16h - Mali x Costa do Marfim

Bamako, ESPN

Na TV, sábado (7)

10h - Uganda x Gana

Kampala, ESPN

13h - Nigéria x Zâmbia

Uyo, ESPN

14h30 - Cabo Verde x Senegal

Praia, ESPN +

- ÁSIA

Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão ficaram com as quatro vagas diretas do continente. Nesta quinta (5) e na terça (10), Austrália e Síria decidem quem vai enfrentar o quarto colocado da América do Norte e Central na repescagem de novembro, que decidirá mais um participante da Copa do Mundo

Folhapress