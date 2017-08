River vence equipe mista em tarde de teste para estreia na Copa Piauí

O River entrou em campo para mais um jogo amistoso de olho na estreia na Copa Piauí. Na tarde de ontem (10), o Galo encarou a equipe do Equifardas, time amador de Teresina, mas com nomes conhecidos: o zagueiro Índio, ex-River; o atacante Nil e Ailson, ex-Piauí. Após três tempos de 30 minutos, o tricolor saiu de campo com vitória por 2 a 0 com gols de Gleydisson e Lucas Vítor.

O River mostrou uma postura diferente do primeiro amistoso contra o mesmo rival. E, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Galo abriu o placar com atacante Gleydisson, após cruzamento na medida de Marcílio. O Equifardas respondeu aos 15 minutos em falta perigosa batida por Ailson.

Confusão e vitória marcam segundo jogo treino do River (Foto: Victor Costa/ Ascom)

Ainda no tempo inicial aconteceu uma briga generalizada que teve início após entrada dura de Gláucio em Nil, do Equifardas. A confusão paralisou a partida por alguns minutos e os dois atletas foram retirados de campo. De acordo com o técnico Lucas Andrade, a situação foi importante para perceber o comportamento dos atletas em algumas situações.

"Um jogo treino como esse é importante em vários sentidos, mas principalmente porque tira ansiedade dos atletas para que, quando chegue o momento da estreia, já esteja mais acentuado isso. Aconteceu fatos durante o jogo não só sobre confusão dos atletas, mas situação de posicionamento, a parte de confronto, tudo isso é valido no bom sentido para que possamos sentar e conversar com os atletas", afirmou Lucas Andrade.

No início do segundo tempo, Lucas Vítor ampliou o placar logo no primeiro minuto. Os goleiros também foram bem tratados no decorrer dos três tempos de jogo e Jeferson foi autor de boas defesas. O Galo ainda teve algumas boas oportunidades com Davyson e Lucas Silva, mas a bola não entrava. Durante a terceira etapa o técnico aproveitou para utilizar novamente a provável formação titular.

Para o amistoso, o volante Dudu e o atacante Sharle foram baixas e seguem no departamento médico. Com isso, o atacante Lucas Vitor ganhou vaga entre os titulares no início do jogo e marcou um dos gols da vitória. "Estamos aqui para trabalhar e espero ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do Lucas, pois se ele precisar de mim estarei pronto", disse o atacante.

A equipe deve fazer um novo amistosos no sábado (12) com adversário ainda a ser definido. O River faz sua estreia na Copa Piauí sub 21 no dia 16 de agosto contra o Flamengo. A competição vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018

Aline RodriguesPâmella Maranhão