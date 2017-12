River Sub20 empata com bolivianos e vai a semifinal de torneio internacional

O River sub20 ficou no empate em 2 a 2 diante o Blooming, da Bolívia, e avançou as semifinais do Torneio Internacional de base. Os gols do Galo foram marcados por Lucas Silva e Sony Anderson. O goleiro Vinicius também foi fundamental na classificação, pois defendeu uma cobrança de pênalti na partida. O time aguarda para conhecer seu adversário.

A base tricolor vem representando bem o Piauí e o Brasil no Torneio Internacional, na Bolívia. Na fase de grupos, foram tres jogos e um total de duas vitorias e uma derrota, que veio quando o time já estava classificado. Agora, os jovens atletas se veem mais próximo do título.



Atletas do River estão mais perto do título da competição (Foto: Divulgação)



O River chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas viu os adversários crescerem na partida. Ainda no primeiro tempo, a melhor oportunidade dos bolivianos parou nas mãos do goleiro Vinicius, mas ainda no primeiro tempo eles marcaram e o placar se encerrou 2x1. Logo no início do segundo tempo o Blooming chegou ao empate, mas o River tinha melhor campanha na primeira fase e se classificou.

No time piauiense, um dos destaques é o atacante Sony Anderson, um dos artilheiros da competição. Alguns dos atletas que estão participando da competição já tiveram seus contratos renovados com o River e irão compor o time profissional, que disputa o Campeonato Piauiense em 2018. Outra parte segue para São Paulo, onde disputa a Copa São Paulo de Futebol Junior, que tem início no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia