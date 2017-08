River realiza último coletivo antes de estreia contra Flamengo

A equipe do River realizou na tarde de ontem (14) o último coletivo antes da estreia pela Copa Piauí diante o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira (16), às 15h45min, no Lindolfo. Sob os olhos atentos do técnico Lucas Andrade o time deu uma atenção maior a bola parada; cobranças de faltas e batidas de escanteios.

Durante esse pouco mais de um mês de preparação o treinador Lucas Andrade fez vários testes no elenco e mexeu bastante na suposta formação titular. Entre os nomes que se integraram recentemente ao grupo está o camisa 1, Lenno, que mesmo iniciando depois as atividades com o elenco caiu nas graças do treinador e assume a responsabilidade nas redes do Galo.

“A responsabilidade é grande, mas eu vou entrar com garra e vontade e se Deus quiser sair das quatro linhas com essa vitória. O fato de ter chegado depois não vai me atrapalhar em nada, pois joguei ainda os dois amistosos e isso fez com que entrosasse logo com o grupo, o resto vem com o tempo”, frisou Lenno.

Lucas Andrade afirma que o time está pronto para a estreia e que espera de seus comandados que consigam aplicar tudo que foi trabalhando nas últimas semanas. “Espero que tudo isso seja aproveitado nessa estreia, é um clássico, é diferente, pois é uma partida que mexe com os atletas e esperamos sim que todo esse tempo faça com que a gente estreie com o pé direito”, conta Lucas.

Entre os atletas poupados estava o atacante Sharle que sentiu algumas dores na posterior da coxa ainda no primeiro amistoso e foi poupado do coletivo de ontem (14), mas deve estar em campo amanhã (16). A novidade foi o retorno do volante Dudu, que estava no departamento médico com dores no tornozelo o atleta voltou e integrou a formação titular ao lado de Jiuliano e Geninho no setor de criação.

“Não vamos entrar com três volantes, pois a partir do momento que Jiuliano entra em campo liberamos mais o Geninho, que também é um meia e faz essa função de meia mais avançado e mais recuado quando preciso”, explicou Lucas Andrade.

O River realiza um rachão como última atividade antes da partida na manhã de hoje (15) e depois disso já concentra pensando no jogo de estreia pela Copa Piauí quando encara o Flamengo, às 15h45min, no Lindolfo.

Biá BokariPammela Maranhão