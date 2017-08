River e Flamengo iniciam disputa por vaga na Série D

Na tarde de hoje (16), tem início a disputa da Copa Piauí Sub 21. Na rodada de abertura, River e Flamengo se enfrentam às 15h45, no Lindolfo Monteiro. Além das duas equipes, outros três clubes brigam pelo título e pela segunda vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

O River apostou nas contratações, já que a competição apesar de ser de base tinha 12 transferências liberadas. O time comandado por Lucas Andrade realizou dois amistosos na fase de preparação contra a mesma equipe, o Equifardas, e venceu os dois jogos (1 a 0/ 2 a 0). A temperatura foi uma das maiores preocupações dos jogadores e comissão técnica. De acordo com o técnico, tudo será que ser superado em campo.

“Esperamos que os atletas consigam aplicar tudo aquilo que foi trabalhado durante essas semanas. Entramos com a certeza de que houve evolução no decorrer desses dias e que os atletas vão buscar apresentar seu melhor. De início, sentir os primeiros 15 ou 20 minutos de jogo, mas depois disso a intenção é se impor e não ser surpreendido”, afirmou Lucas Andrade.

O Flamengo realizou três amistosos até a estreia e venceu dois dos três. A derrota foi para a equipe do Portela, da cidade de Capinzal por 2 a 1. Depois disso, o time venceu o Barras, na casa do adversário por 1 a 0. Apesar disso, o time pode entrar com baixas para o primeiro jogo, pois mesmo tendo uma boa quantidade de jogadores treinando nem todos foram regularizados no BID ao tempo.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre River e Flamengo pela Copa Piauí estão sendo trocados por 1kg de alimento não perecível na bilheteria do Estádio Lindolfo Monteiro. Ao fazer a troca, o torcedor recebe o ingresso para arquibancada ou geral dependendo da disponibilidade. A partida acontece hoje (16), às 15h45.

