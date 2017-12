Rivais históricos torcem pelo Fla na final da Sul-Americana

O Flamengo já se acostumou a lidar com uma enorme torcida adversária em todos os seus jogos – a soma dos antiflamenguistas é muito grande. Mas, entre os Rubro-Negros, a estranheza está exatamente no contrário: quando os rivais estão a seu favor, embora não revelem isso publicamente. Vai ser assim nesta quarta e na semana que vem com as torcidas de Vasco, Atlético-MG e Sport.

Nas duas partidas com o Independiente, da Argentina, que vão decidir o título da Sul-Americana, os torcedores desses times brasileiros vão comemorar, nem que seja discretamente, uma eventual conquista do Flamengo.



Explica-se. Já garantido na fase de grupos da próxima Libertadores pelo desempenho no Brasileiro, o Flamengo pode ajudar diretamente os três rivais com o título da Sul-Americana, abrindo mais uma vaga para a principal competição do continente. Assim, o Vasco, garantido na fase preliminar, saltaria para a de grupo e o Atlético-MG, hoje de stand-by, entraria na Libertadores, na fase inicial.

Pela escadinha de classificação do Brasileiro, o Sport também tiraria proveito da conquista do Fla: alcançaria uma vaga na Sul-Americana de 2018. O Vasco é a segunda maior torcida do Rio e seu presidente, Eurico Miranda, considera todo jogo com o Fla como uma decisão à parte.

O Atlético-MG nunca absorveu o que ocorreu em 1981, num duelo pela Libertadores com o Flamengo que valia vaga para a semifinal. A partida disputada no Serra Dourada, em Goiânia, foi interrompida ainda no primeiro tempo por causa de cinco expulsões de jogadores do Galo, numa atitude no mínimo polêmica do árbitro José Roberto Wright. O Fla depois foi declarado vitorioso do clássico.

Já o Sport passou a ser outro rival de peso do Fla a partir de 1987, quando ambos se declararam campeões brasileiros daquele ano – cada um pelo módulo disputado. A briga para a definição do campeão de fato se arrasta até hoje nos tribunais de justiça do Brasil.

