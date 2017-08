Revista põe Maradona como melhor da história e deixa Pelé em 3º

Os mais de mil gols, as conquistas de três Copas do Mundo com a seleção brasileira e os inúmeros lances geniais fizeram Pelé ganhar o apelido de Rei do Futebol e ser alçado ao posto de melhor jogador do planeta no senso coletivo. Mas a revista inglesa "FourFourTwo" decidiu remar contra a maré. A conceituada publicação divulgou nesta sexta-feira que Pelé ficou apenas na terceira colocação em seu ranking de 100 melhores jogadores de todos os tempos, ficando atrás de Messi e Maradona - o primeiro colocado da lista.



A revista se refere ao Rei como o jogador "mais icônico" e "mais completo" que o futebol já viu, mas também faz questão de trazer à tona questões polêmicas como o não-reconhecimento de uma filha e seu apoio a Joseph Blatter e até cita a famosa frase de Romário, que apontou que "Pelé calado é um poeta". O perfil no site da publicação relembra fatos históricos da carreira do grande astro, mas não aponta nenhuma razão específica para colocar Pelé atrás da dupla argentina no ranking.

O texto que tenta explicar a escolha por Maradona, assinado pelo jornalista Andrew Murray, faz uma comparação entre CDs de bandas e jogadores de futebol, dizendo que todas as pessoas preferem as música que "fazem te sentir mais vivo", em vez dos álbuns mais exaltados pela crítica em toda a história. A revista aponta uma relação intensa entre o camisa 10 argentino e o futebol, dando a entender que o personagem e seus feitos teriam o colocariam acima dos concorrentes.

- Pelé marcou mais gols. Messi conquistou mais troféus. Os dois viveram vidas mais estáveis do que o gordinho ex-viciado em cocaína que lidera esta lista, cujo relacionamento com o futebol tornou-se mais tenso ao longo de sua carreira. Se você viu Diego Maradona com o futebol em seus pés, você vai entender - diz o texto.

Outros brasileiros

A "FourFourTwo" já havia publicado o ranking da 100ª à 6ª colocação, e começou a divulgar os cinco primeiros colocados na manhã desta sexta-feira. Cristiano Ronaldo foi apontado como o quinto melhor da história, atrás de Johan Cruyff, que ficou em quarto na lista da revista inglesa. Fecham o top 10 Di Stéfano, Beckenbauer, Zidane, Puskás e Ronaldo Fenômeno. Outros 14 atletas brasileiros também apareceram entre os 10: Garrincha (11º), Zico (16º), Romário (21º), Ronaldinho (24º), Carlos Alberto Torres (25º), Sócrates (28º), Didi (44º), Rivellino (47º), Nilton Santos (49º), Jairzinho (51º), Cafu (75º), Roberto Carlos (90º), Djalma Santos (95º) e Neymar (97º).

