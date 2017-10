Revista anuncia os 30 candidatos à Bola de Ouro no dia 9 de outubro

A revista France Football, responsável por dar a tradicional "Bola de Ouro" ao jogador considerado o melhor do mundo na temporada, anunciou nesta segunda-feira a data em que vai divulgar os 30 atletas que vão concorrer ao pêmio. Na próxima semana, dia 9 de outubro, entre as 4h e 14h30 (de Brasília), os nomes serão conhecidos um a um, em intervalos, através das redes sociais e no site do jornal "L'Équipe", assim como aconteceu em 2016.





Candidatos à Bola de Ouro de 2017 serão conhecidos no dia 9 de outubro (Foto: Reprodução



O vencedor do prêmio, assim como na última temporada, só deverá ser conhecido em dezembro. Na ocasião, Cristiano Ronaldo levou a Bola de Ouro pela quarta vez em sua carreira. Messi acabou ficando em segundo lugar, com Griezmann em terceiro. Neymar foi o melhor brasileiro colocado, em quinto.

Na última semana, o The Best, prêmio dado pela Fifa e que antes era associado à Bola de Ouro, anunciou os três finalistas: Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Diferente da revista francesa, o vencedor será conhecido ainda em outubro, no dia 23, em um evento de gala a ser realizado em Londres.

