Renovação de Alonso é prioridade na McLaren para 2018

A McLaren colocou como prioridade a renovação de Fernando Alonso, cujo contrato termina ao final deste ano. O piloto disse que tomará uma decisão em dezembro e pediu que seus fãs entendessem que "seja qual for meu destino, não será para lutar pelo décimo lugar."

Muito da decisão de Alonso depende do acordo que a McLaren fizer para seus motores. O sexto lugar do espanhol na travada pista de Hungaroring comprovou a qualidade do chassi, salientando a deficiência de potência do motor Honda nas demais provas.

Depois das negociações com a Mercedes terem esfriado e da negativa da Ferrari, a McLaren agora tenta chegar a um acordo com a Renault. A continuidade da parceria com a Honda também não está descartada.

"Adoraria ter Fernando nesta equipe", disse o chefe operacional Jonathan Neale, ao Motorsport.com. "Sei que faremos de tudo para mantê-lo nesta equipe, mas reconheço que ele terá outras opções. Acho que ele é um cara ótimo, um dos melhores pilotos com quem já trabalhei e adoraria contar com ele por mais tempo."

Sobre o futuro da McLaren, que não vence uma corrida desde 2012, Neale se diz encorajado. "Muito aconteceu nos últimos 12 meses. Já estamos prontos para o próximo passo na McLaren. Nossos pensamentos estão voltados para o ano que vem. E claro que isso inclui a questão do motor. Precisamos cuidar disso antes de setembro, para que nossos pilotos saibam quem seremos e quais serão seus planos."

Folhapress