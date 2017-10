Real Madrid vence em Bernabéu repleto de bandeiras da Espanha

Depois dos tropeços nos seus três primeiros jogos em casa nesta edição do Campeonato Espanhol, o Real Madrid finalmente conquistou a sua primeira vitória no estádio Santiago Bernabéu, ao derrotar o Espanyol por 2 a 0, neste domingo (1º), pela sétima rodada da competição.

O meia Isco marcou os dois gols da partida.

Isco foi o grande astro da partida, fazendo os dois gols da vitória (Foto: Divulgação / Real Madrid C.F)

Nos seus três primeiros jogos como mandante no campeonato, o Real empatou com Valencia e Levante, por 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente, e foi derrotado pelo Betis, por 1 a 0. Fora de casa, porém, a equipe está com 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos, contra La Coruña, Real Sociedad e Alavés).

Em uma clara resposta ao referendo da independência da Catalunha, os torcedores do Real Madrid agitaram bandeiras da Espanha nas arquibancadas do Santiago Bernabéu assim que os dois times entraram em campo e, com maior intensidade, como o combinado, aos 12 minutos do primeiro tempo. Algumas bandeiras tinham, inclusive, o símbolo do Real no centro.

O time comandado pelo técnico Zinedine Zidane não fez uma grande partida, mas soube aproveitar bem as chances criadas. Os visitantes chegaram a acertar a trave e criaram boas oportunidades no segundo tempo. Faltou aproveitá-las.

Com o resultado, o Real Madrid chega a 14 pontos e está na quinta colocação -o líder Barcelona, que bateu o Las Palmas neste domingo, por 3 a 0, tem sete pontos a mais. Já o Espanyol ocupa a 11ª posição, com oito pontos.

Folhapress