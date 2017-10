Rafaela Silva e Mayra Aguiar são os principais nomes do Troféu Brasil de Judô

As judocas Rafaela Silva, medalha de ouro na Rio 2016, e Mayra Aguiar, bicampeã mundial, estão entre os 482 atletas pré-inscritos na 16ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Judô. O torneio será realizado neste fim de semana, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Além de Mayra e Rafaela, outros grandes nomes do esporte no país, como os medalhistas olímpicos Sarah Menezes e Rafael Silva, o Baby, estarão na disputa que vale pontos para o ranking nacional, um dos critérios de classificação para a seleção brasileira de 2018. Esse ano o Troféu Brasil terá um peso maior, já que distribuirá 145 pontos para os campeões.



Rafaela Silva com a medalha de ouro nos Jogos do Rio (Foto: Andre Mourão/NOPP)



Na segunda-feira, 9, um dia após a competição nacional a arena do Minas receberá o Super Desafio BRA, com duelo por equipes masculinas entre Brasil e Alemanha. Para essa disputa, a CBJ convocou os judocas Felipe Kitadai (60kg), bronze nos Jogos Olímpícos de Londres 2012; Victor Penalber (81kg), bronze no Mundial de Astana 2015; Eduardo Bettoni (90kg); Rafael Buzacarini (100kg) e Ruan Isquierdo (+100kg).

A equipe alemã será composta pelo judocas Lukas Klemm (60kg), Niklas Blochl (81kg), Sandro Makatsaria (90kg), Philipp Galandi (100kg), Sven Heinle (+100kg) e Karl-Richard Frey (100kg), vice-campeão mundial em Astana 2015 .

O Super Desafio BRA será transmitido ao vivo pelo Sportv às 19h.

Globo Esporte