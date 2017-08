PSG usa foto de Neymar para provocar Barcelona, segundo jornal

O Barcelona foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, e ficou sem o título da Supercopa da Espanha. Asensio e Benzema marcaram.



Foto: Divulgação/PSG

Na imprensa da Catalunha, muitas foram as críticas à atuação do Barça, mas sobrou também para o PSG. O jornal “Mundo Deportivo” viu provocação do clube francês ao clube catalão. Isso porque, durante o jogo, os franceses postaram, no Twitter, uma foto de Neymar sorrindo em um treinamento.

“PSG ri da cara do Barcelona durante a Supercopa”, diz o “MD” na mancete. Neymar trocou recentemente o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros (cerca de R$ 822 milhões) e a imprensa da Catalunha, ao que parece, ainda não digeriu a transferência.

Extra