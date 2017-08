PSG prepara festa no centro de Paris para receber Neymar

A novela da contratação de Neymar pelo Paris Saint-Germain (PSG) parece estar chegando ao fim. Segundo a emissora francesa “Europe 1”, o clube da “cidade luz” já está preparando a festa para a chegada do brasileiro em um dos pontos turísticos parisienses mais famosos do mundo.

O PSG pediu autorização para a Gendarmaria francesa para celebrar um evento na Praça de Trocadero, com a Torre Eiffel ao fundo, no mesmo cenário usado para apresentar o sueco Zlatan Ibrahimovic há cinco anos.

De acordo com a mídia especializada, é esperado que o clube francês anuncie o atacante, que atualmente está vinculado ao Barcelona, até amanhã (2).

Nesta terça-feira (1), Neymar postou uma série de vídeos e fotos de uma parada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após cumprir uma série de compromissos pelo clube catalão na China durante a segunda-feira (31).

Não há informações se a parada é apenas uma escala do longo voo entre China e Europa, ou se as notícias de que ele foi até o país para se reunir com o presidente do PSG, o catari Nasser al-Khelaifi, são verdadeiras de fato.

Mais um indício de que a negociação está muito próxima de ser concretizada foi a notícia dada pelo canal “belN Sports” sobre a venda do jogador. A emissora, assim como o PSG, pertencem aos mesmos donos – um fundo de investimentos do Catar – e são lideradas pelo mesmo dono, Al-Khelaifi.

Outra informação que deu ainda mais força à notícia da venda foi dada pela mídia catalã. Os jornais “Sport” e “Mundo Deportivo” informaram que o Barcelona não pagou os 26 milhões de euros (R$ 96 milhões) correspondentes ao primeiro ano de renovação de contrato de Neymar.

No ano passado, quando assinou seu novo vínculo até 2021, havia uma cláusula que previa uma bônus para cada ano de renovação. As publicações informam ainda que o pai e empresário do jogador, Neymar Silva, estar “irritado” com os catalães pela atitude.

A Uefa, entidade que regulamenta e gera o futebol europeu, confirmou que irá investigar a transação que envolve o nome de Neymar caso ela se concretize. Isso porque a venda violaria as regras de “fair play financeiro” da entidade pelo valor ser muito elevado.

Para tirar o jogador do Barcelona, o PSG precisará pagar uma multa de 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões), o que tornará essa a maior venda da história do futebol. Para se ter ideia, a maior transação financeira por um jogador foi a negociação que levou Paul Pogba da Juventus para o Manchester United em 2016. Ele foi vendido por 105 milhões de euros (R$ 387,5 milhões).

