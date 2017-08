PSG anuncia a contratação de Neymar; o maior caro da história

Depois de uma novela que teve vários capítulos, muitas informações, capas de sites e jornais em todo o mundo, e frustração e comemoração para dois lados distintos, o Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Neymar. O clube francês efetuou o pagamento da cláusula de rescisão no valor de € 222 milhões (R$ 812 milhões), e o brasileiro se tornou o jogador mais caro da história do futebol.

Neymar assinou contrato por cinco temporadas com o PSG. O vínculo termina em 30 de junho de 2022. Com isso, o compromisso do craque com o PSG termina antes da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro de 22.

Craque utilizará a camisa 10 no Paris Saint-Germain (Foto: Reprodução)



A apresentação de Neymar acontecerá nesta sexta-feira em uma conferência de imprensa no Parc des Princes às 13h - horário local (8h de Brasília). Em seguida, o brasileiro participará de seu primeiro treinamento com os novos companheiros, porém sem a presença de jornalistas ou torcedores.

No sábado, o jogador será apresentado aos torcedores em uma festa no Parc des Princes às 15h45 - horário de Paris (10h45 de Brasília) . Em seguida, o time faz sua estreia no Campeonato Francês contra o Amiens às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. O GloboEsporte.com acompanha em tempo real.

- Estou extremamente satisfeito por me juntar ao Paris Saint-Germain. Desde a minha chegada na Europa, o clube tornou-se um dos mais competitivos e os mais ambiciosos. O maior desafio, que me motivou a me juntar aos meus novos companheiros de equipe, é ajudar o clube a conquistar os títulos que os torcedores sonham. A ambição do PSG me conquistou tanto quanto a paixão e energia que gera. Passei quatro anos na Europa e estou pronto para o desafio. A partir de hoje, vou fazer de tudo para ajudar meu time a vencer, abrir novos horizontes para o meu clube e dar felicidade a seus milhões de torcedores em todo o mundo – disse Neymar ao site do PSG.

Entre os vários capítulos da novela Neymar, o momento decisivo aconteceu nesta quarta-feira quando o craque foi ao centro de treinamentos do Barcelona e se despediu dos companheiros de equipe. Depois viajou para o Porto onde fez exames médicos e ficou aguardando o pagamento da cláusula de rescisão por parte do PSG para ser anunciado como o novo reforço do time francês.



O pagamento da cláusula, como todo o caso Neymar, também foi uma novela. Na manhã desta quinta-feira, os advogados do jogador foram até a sede da Liga Espanhola para depositar o valor da multa e garantir a contratação do craque. Porém, prontamente os espanhóis recusaram e o staff do brasileiro partiu para outra alternativa. O staff do jogador foi até a sede do Barcelona, na Catalunha, e entregou o cheque com quantia determinada para liberar o craque.



- É com grande alegria e orgulho que damos as boas-vindas Neymar Jr no Paris Saint-Germain. Neymar Jr é agora um dos melhores no mundo do futebol. Sua profunda vontade de ganhar, seu caráter e sua liderança fazem dele um grande jogador. Ele vai trazer uma energia muito positiva. Em seis anos, nós construímos um projeto ambicioso que já nos levou ao mais alto nível do futebol nacional e europeu. Hoje, com a chegada de Neymar, estou convencido de que vamos chegar mais perto com o apoio fiel e fervoroso dos nossos torcedores na realização dos nossos maiores sonhos- lembrou Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

Após solucionar a questão burocrática, um advogado do Paris Saint-Germain teve um encontro com Neymar em sua residência em Barcelona para assinar o contrato com o Paris Saint-Germain. Terminado esse processo, Neymar se tornou oficialmente jogador do clube francês, que fez o anúncio nas redes sociais.



Globo Esporte