Cerca de 15 pessoas estão desde as 13 horas desta quarta-feira em frente à sede do Comitê Olímpico do Brasil (COB), na Barra, repetindo um único mantra: “Diretas Já”. O grupo, liderado pelo ex-nadador olímpico e ex-secretário nacional de Alto Rendimento Djan Madruga, quer que presidente e vice do COB renunciem e que seja convocada uma eleição direta para escolher a próxima diretoria.

Cerca de 10 placas foram produzidas, todas pedindo que os atletas tenham direito a votar em eleição direta do COB e uma “intervenção” dos atletas. Carlos Arthur Nuzman, preso na Operação Lava Jato e que segue atrás das grades, foi eleito para seu quinto e último mandato em 2016. Ele não pode mais se reeleger, a não ser que o COB abra mão de receber recursos públicos – o que obviamente não vai acontecer.

Depois de ser preso, Nuzman apresentou uma carta pedindo afastamento do cargo, de forma que Paulo Wanderley, ex-CBJ, é quem preside o COB interinamente, ao menos até o começo desta tarde. A assembleia marcada para 14h30 em primeira chamada pode mudar esse cenário.

O grupo liderado por Djan Madruga e pelo também ex-nadador olímpico Luiz Lima, que começou o ano como secretário nacional de Alto Rendimento, no Ministério do Esporte, quer que os presidentes de confederações alterem dois artigos do estatuto do COB. Juntos, eles permitiriam as eleições diretas.

A proposta dos ex-nadadores e de pessoas ligadas às federações cariocas de natação e tênis ainda não está fechada. Eles querem que os atletas possam votar em peso na eleição do COB, não apenas por meio de uma comissão de atletas, hoje pouco ou nada representativa. Mas não é consenso se votariam todos os atletas olímpicos, por exemplo, ou se o colégio eleitoral seria ainda mais amplo.

UOL