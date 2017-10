As investigações sobre a participação de Carlos Arthur Nuzman nos atos de compras de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016 ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, quando o ex-presidente do Comitê OlÍmpico do Brasil (COB) foi denunciado por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além de Nuzman, que está preso desde 5 de outubro, outras cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, entre elas o ex-governador Sérgio Cabral. No texto, Nuzman é equiparado a um funcionário público, o que "faz toda a diferença", segundo o procurador Felipe Bogado.

- Sim, esse fato faz toda a diferença na medida em que o Leonardo (Gryner) e o Nuzman respondem por corrupção passiva, assim como o ex-governador Sérgio Cabral, justamente em função da equiparação a funcionários públicos. Na qualidade de gestores do COB e do Comitê da Rio 2016, eles receberam verbas públicas federais, firmaram convênios, o COB teve convênios firmados com a União, até mesmo para a apresentação do dossiê de candidatura da Rio 2016, então, por essas razões são ambos equiparados, por disposição legais, a funcionários públicos - disse, em entrevista ao "Redação SporTV".



Carlos Arthur Nuzman prisão preso Polícia Federal (Foto: Jotta de Mattos/Agência Estado)



Leonardo Gryner, citado pelo procurador, é ex-diretor de operações do comitê Rio 2016 e braço-direito de Carlos Nuzman. Ambos foram tratados como gestores públicos porque receberam e geriram verbas públicas, o que vai na contramão do que era alegado pela defesa, que defendia tratar-se de acordos privados . O detalhe, segundo Bogado, pode ser determinante. E inclusive aumentar a pena.

- Sim, há uma causa de aumento de pena em razão dos atos de ofícios que deixaram de praticar. O Carlos Arthur Nuzman, além de ser um agente equiparado ao funcionário público por disposição legal, ele deixou de praticar um ato de ofício e isso é uma causa de aumento previsto no tipo penal - completou.

Ao dar detalhes da denúncia, o procurador também lembrou da apreensão de barras de ouro do ex-presidente do COB na Suíça. Para o MPF, houve lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

- Ao longo das investigações, após a deflagração da primeira fase da operação Unfair Play foi localizada uma chave de um cofre na Suíça, pertencente ao sr. Carlos Arhur Nuzman, e nesse cofre foram encontradas 16 barras de ouro que posteriormente foram declaradas pelo sr. Carlos Nuzman numa retificação da sua declaração de imposto renda. Isso carcateriza ocultação deste patrimônio no banco suíço e, portanto, também uma lavagem de dinheiro com a evasão de divisas que correspondeu - explicou.

Além de Nuzman, Leonardo Gryner e Sergio Cabral, foram denunciados Arthur Soares (o Rei Arthur) e os senegalezes Papa Massata Diack e Lamine Diack.

