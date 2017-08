Com os estouros de pneus de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel no final da prova em Silverstone, o presidente da Ferrari pediu cautela a seus comandados na volta da Inglaterra. Sergio Marchionne reuniu todos em Maranello e disse que espera que a Scuderia deixe para trás o ocorrido no último GP.

"Eu sei que vocês são o mesmo time de Monte Carlo e do início da temporada. Mas estou convencido de que retornaremos onde estávamos", disse Marchionne.

Após a vitória de Lewis Hamilton em Silverstone no domingo, o diretor não-executivo da Mercedes, Niki Lauda, sugeriu que o triunfo foi um ponto decisivo. O tricampeão da F1 também acredita que as falhas de pneus de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen no final do GP foram resultado de uma estratégia excessivamente agressiva explorada pela Scuderia.

Chefe da Ferrari, Maurizio Arrivabene refutou a reivindicação.

"Deixe Niki falar. Mesmo que os motivos sejam óbvios, se queixar que perdemos um segundo e um quarto lugar não faz o estilo da Ferrari.O fato é que perdemos muitos pontos nos campeonatos de construtores e de pilotos. Saímos daqui querendo melhorar rapidamente com humildade e determinação", disse Arrivabene

Motors Sport