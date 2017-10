O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, voltou a falar sobre a possibilidade de contar com o retorno de Kaká. O ídolo do Tricolor não vai renovar contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, e apareceu naturalmente como possível reforço do time paulista.

– Se ele esejar continuar jogando futebol, é uma conversa que deveremos ter – disse Leco, depois do sorteio dos grupos do Paulistão 2018, nesta terça-feira, na Federação Paulista de Futebol.



Kaká não renovou contrato com o Orlando City e pode voltar ao futebol brasileiro (Foto: Reprodução Twitter)



No fim de semana, após a vitória de virada sobre o Atlético-PR, o presidente do São Paulo já tinha aberto as portas do clube para o meia, que foi formado no Tricolor, saiu em 2003 para o Milan e voltou mais tarde, em 2014, para uma rápida passagem.

Na última segunda-feira, quem falou sobre a possibilidade de contar com Kaká como companheiro de time foi Lucas Pratto. O atacante também vê com bons olhos o possível reforço do craque.

Globo Esporte