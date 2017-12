Presidente do Grêmio vê renovação de Renato encaminhada e prevê avanços

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, acredita na permanência do técnico Renato Gaúcho à frente da equipe. O dirigente disse que a conversa está encaminhada e que as duas partes querem chegar a um acordo. Neste sábado (16), o Real Madrid superou os gremistas por 1 a 0 e ficou com o título do Mundial de Clubes.

"Está bem conversado. Está bem, estamos conversando. Não foi possível finalizar aqui, mas na semana que vem terá uma situação de avanço, creio eu. É um desejo recíproco. O Grêmio quer ficar com ele, ele quer ficar no Grêmio. Então, se duas vontades convergiram e vão convergir, esses propósitos estão muito vivos, muito salientes. Então vamos encontrar um caminho final", disse Romildo.



Renato Gaúcho deve permanecer no Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Durante a semana do Mundial, o estafe de Renato e a diretoria gaúcha começaram a discutir sobre a renovação. O empresário do treinador, Gerson Oldeburg, esteve presente nos Emirados Árabes durante toda a disputa da competição e algumas reuniões foram realizadas. As partes ainda não chegaram a um acordo financeiro. O Grêmio fez uma proposta, mas Renato fez uma pedida maior.

Durante sua entrevista coletiva, Renato disse que não estava preocupado com a renovação antes do duelo. Agora, diz que quer ficar, mas só pensa em descansar.

"Nem quero falar nada sobre isso porque a tristeza é muito grande, todo mundo sabe da minha vontade de ficar, é vontade deles também. As pessoas estão conversando, eu só estava pensando na semifinal", disse. "O que menos está me preocupando agora é a minha renovação. Quero curtir as minhas férias, o grupo também está cansado", afirmou o treinador.

Folhapress